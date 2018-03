In Evidenza Primo Piano Neve in Irpinia: scattano le ordinanze di chiusura delle scuole 22 marzo 2018

Altro che primavera. Come annunciato la neve ha invaso la verde Irpinia, sopratutto l’Alta Irpinia da ieri notte.

Nevica intensamente sul Monte Partenio dove, stanotte si sono sfiorati i – 4. Nella notte a Montevergine è stata registrata una bufera di neve.

I fiocchi di neve hanno raggiunto quasi tutta la provincia, in queste ore, anche a quote basse.

Sono in atto deboli nevicate anche sulla A16 Napoli-Canosa tra Avellino est e Benevento.

Autostrade per l’Italia raccomanda di mettersi in viaggio solo se equipaggiati di pneumatici invernali o in alternativa muniti di catene a bordo che in ogni caso devono essere sempre montate in area di servizio, area di parcheggio o piazzola di sosta.

Intanto scattano le prime ordinanze di chiusura delle scuole per la giornata di oggi. Dopo i comuni di Ariano e Lioni che, per l’allerta meteo, avevano già da ieri optato per la chiusura degli Istituti scolastici, questa mattina è giunta la medesima comunicazione dai comuni di Frigento, Sturno, Villamaina, Montemiletto, Montefredane, Gesualdo.

A Pratola Serra, invece, le scuole resteranno aperte ma, per motivi di sicurezza “è stato sospeso il servizio scuolabus”.