Avellino Calcio Neve e gelo: Burian sferza l’Avellino e ghiaccia la Serie B 26 febbraio 2018

Claudio De Vito – Il tanto temuto Burian è arrivato con tutto il suo carico di disagi in larga parte della Penisola. Neve e gelo stanno sferzando da questa notte anche Avellino, dopo che nei giorni scorsi la provincia aveva già preso confidenza con le temperature polari.

Lo stadio Partenio-Lombardi è completamente innevato. Lo spesso strato di coltre bianca ha costretto l’Avellino ad allenarsi soltanto in palestra, rovinando i piani di preparazione della partita con l’Empoli da parte di Walter Novellino. Il tecnico biancoverde, già con pochissimo tempo a disposizione per via dell’impegno ravvicinato, sul campo potrà soltanto predisporre gli ultimi preparativi direttamente in occasione della rifinitura in programma domani mattina direttamente in Toscana.

I disagi per raggiungere lo stadio questa mattina da parte di staff tecnico e calciatori non sono mancati e non mancheranno nel primo pomeriggio per raggiungere Napoli, dove si partirà in treno alla volta di Firenze, dal momento che il tratto autostradale della A16 fino a Baiano è stato chiuso. Insomma una vigilia particolarmente movimentata dal punto di vista organizzativo per l’Avellino che domani sera a Empoli scenderà in campo con il termometro abbondantemente sotto lo zero.

Al “Castellani” non nevicherà ma la colonnina di mercurio segnerà addirittura -5. Il rischio di un campo ghiacciato è concreto, ma al momento la disputa del match non pare in discussione. La Lega è in allerta per il turno infrasettimanale che aprirà i battenti questa sera con Salernitana-Parma. Rinviata Pescara-Carpi. Ghiaccio anche per Novara-Foggia e Cremonese-Frosinone. A rischio invece Cesena-Pro Vercelli e Perugia-Brescia. E’ il devastante effetto di Burian sul campionato di Serie B.