Provincia Neve e gelo, rinviata ad Atripalda la Notte Bianca 4 gennaio 2019

Presto comunicherà la nuova data, ma intanto il Comune di Atripalda fa sapere che , causa maltempo, la Notte Bianca prevista per domani 5 gennaio in via Roma è annullata.

Dopo l’allerta meteo della Protezione Civile per le condizioni avverse previste anche nei prossimi giorni, con gelo e freddo intenso in tutta la Campania,l’amministrazione comunale e i commercianti di via Roma hanno deciso di rinviare l’evento previsto per domani.

La nuova data sarà individuata di concerto con i commercianti, per programmare un’altra Notte Bianca di successo con artisti di strada, musica, shopping, gastronomia e spettacoli.

Intanto in piazza Umberto I resterà attivo il Christmas Park, parco giochi per i più piccoli, fino al 6 gennaio. Rinviata anche l’iniziativa “Arriva la Befana” promossa dall’assessore alle politiche sociali Nancy Palladino, prevista per domani sabato 5 gennaio, alle ore 10, presso i giardini del Rione Appia, animazione e giochi per tutti i bambini.