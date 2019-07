Provincia “Nessuna alleanza con il Pd, insieme per un patto per la città”, la nota del consigliere arianese Cusano 18 luglio 2019

“Sento il dovere di fare chiarezza in merito ad alcune inesattezze dette in questi giorni a cui la stampa locale ha dato particolare risalto” così il consigliere arianese Generoso Cusano in una nota stampa.

La nota prosegue: “Dopo una campagna elettorale per le amministrative nel comune di Ariano Irpino che ha visto la Lega per Salvini, da me ufficialmente rappresentata in qualità di candidato a sindaco, consolidare ed accrescere il proprio consenso, negli ultimi giorni sono emerse le solite manovre occulte volte a gettare discredito sul mio operato. Premetto che, a differenza di quanto asserito dal dott. Pasqualino Santoro, io sono stato scelto come candidato a sindaco per la lega dai vertici del partito, proprio perché incarno appieno quelli che sono i valori su cui si fonda l’azione politica della Lega: coerenza politica, conoscenza del territorio e vicinanza alla gente”.

“A seguito della vittoria nelle amministrative da parte di Enrico Franza, il sottoscritto, dopo una serie di incontri avvenuti alla luce del sole ha deciso, in qualità di rappresentante della Lega in consiglio comunale, di condividere la scelta fatta dal sindaco Franza nel nominare una giunta tecnica alla giuda della propria amministrazione. Più volte, poi, ho ribadito che non è in essere alcuna alleanza politica né con il PD, né con il partito socialista e né tantomeno con cinque stelle. Tale alleanza, o asse, come definito dal dott. Pasqualino Santoro, non è mai stata sancita né nelle parole né nei fatti dalla Lega che mi onoro di rappresentare in consiglio. Semmai, nell’ottica della responsabilità politica che mi ha sempre contraddistinto nella mia lunga carriera, ho chiesto sempre a tutte le forze politiche in campo un “patto per la città”, basato su un programma condiviso dalle parti in causa”.

“I messaggi destabilizzanti e le azioni ad orologeria messe in atto dai soliti individui abituati a lavorare nell’ombra lasciano il tempo che trovano e vanno ad infrangersi e sgretolarsi contro la realtà dei fatti. Qualche giorno fa è stata messa in giro ad arte la voce che un assessore presente nella giunta era dell’area Lega e tale notizia è stata subito smentita nei fatti dalle dichiarazioni rese dall’ing. Vito De Luca, il quale ha ben chiarito la sua posizione all’interno della giunta”.

“Oggi il dott. Pasqualino Santoro ha rilasciato alcune dichiarazioni volte a far credere che la mia posizione fosse discordante da quanto puntualmente concordato con i vertici del partito e che, addirittura, io mi stessi muovendo a titolo personale ed in contrasto con le linee di condotta del partito. Purtroppo è la sua esternazione che risulta essere rilasciata a titolo personale e non concordata con i vertici del partito, messa in campo giusto in tempo per alimentare ulteriori sospetti sul mio operato che, ripeto, risulta essere sempre trasparente, in linea con i dettami del partito e, soprattutto, nell’interesse della popolazione di Ariano Irpino” conclude Cusano.