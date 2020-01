Alpi – “Nessun blocco delle auto, interventi sui riscaldamenti”: smog, la linea-Festa. Il sindaco di Avellino, almeno per il momento, non sembra intenzionato a firmare ordinanze che vietino l’utilizzo delle autovetture in città, pur in presenza degli sforamenti che si sono registrati negli ultimi giorni. Sei consecutivi, per la precisione, quelli registrati dalle centraline di via Piave e via D’Agostino.

“E’ un problema – afferma Gianluca Festa – che riguarda l’Italia in generale, c’è una cappa che sta coprendo l’intero Paese. Certo, la nostra condizione morfologica peggiora la situazione, ma non credo che l’aumento dello smog ed il problema dell’inquinamento siano dovuti al traffico veicolare. Questo l’ho sempre pensato e quel che affermo trova anche importanti riscontri scientifici. Sono certo – prosegue il primo cittadino di Avellino – che occorre intervenire sugli abbruciamenti e sui riscaldamenti. Il freddo che si registra in questi giorni, ha fatto sì che gli impianti di riscaldamento vengano utilizzati a dismisura. Al momento, ancora non abbiamo deciso se emanare un’ordinanza. Se lo dovessimo fare, sarà sottolinea che il problema non sono le auto”.