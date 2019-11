Provincia “Nel…cuore del Tricolle”: convegno cardiologico alla Biogem 22 novembre 2019

Il tradizionale Convegno cardiologico “Nel…cuore del Tricolle”, giunto alla XIII edizione, si svolgerà

domani , sabato 23 novembre dalle 9 alle 18 presso la Sala Convegni dell’Istituto di Ricerca BIOGEM

in via Camporeale ad Ariano. Questo evento avrà la presenza ancora una volta di alcuni dei maggiori

cardiologi italiani come i Professori Sinagra ( Università di Trieste) , Imazio ( Università di Torino),

Massetti ( Università Cattolica di Roma), D’Alto e Perrone Filardi ( Università di Napoli) . Saranno

affrontati argomenti di ampio respiro, quali la cardiopatia ischemica, lo scompenso cardiocircolatorio

e le pericarditi, e alcuni temi emergenti, quali l’amiloidosi cardiaca e l’ipertensione polmonare E’

attesa una grande partecipazione per due eventi di sicuro interesse.

Si tratta di un evento che vuole anche ricordare il compimento del trentesimo anno dalla nascita del

reparto di Cardiologia e terapia intensiva cardiologica dell’Ospedale “S.Ottone Frangipane “ di Ariano

Irpino . Questa struttura dell’ASL AV diretta dalla Dr.ssa. M.Morgante, ha progressivamente

implementato la sua offerta di prestazioni non solo per i cittadini del territorio del Tricolle, ma per

quelli dell’intera provincia.

Si è passati dal semplice reparto di ricovero per pazienti acuti, ad un centro che oltre ad accogliere i

soggetti colpiti da patologie cardiovascolari gravi ( dall’infarto miocardico, ai gravi scompensi, alle

aritmie minacciose ) oggi garantisce tutta una serie di procedure diagnostiche e terapeutiche di

avanguardia, direttamente o attraverso il prezioso link costruito con l’Emodinamica del “Moscati” di

Avellino, dove il paziente coronarico acuto può ricevere le procedure di rivascolarizzazione

miocardica per poi rientrare presso il nosocomio arianese. Oggi la cardiologia di Ariano Irpino ( nota

in passato per essere stata “ pioniere” nel progetto di telecardiologia, successivamente esteso

all’intera Regione Campania), ha acquisito una grande esperienza tanto nella diagnostica strumentale

( dagli esami di primo livello fino a test più complessi come l’ecostress), quanto nelle procedure di

elettrostimolazione, con numeri di accessi via via crescenti . Proprio recentemente presso la

struttura del “S.Ottone” è stato impiantato ( per la prima volta in provincia di Avellino, seconda in

Campania) un dispositivo , cosiddetto CCM (modulazione della contrattilità cardiaca), che offre

opportunità di miglioramento della qualità e dell’aspettativa di vita in pazienti con grave scompenso

cardiaco, refrattario ai trattamenti tradizionali.

E’prevista una grande partecipazione di sanitari a questo importante incontro scientifico.