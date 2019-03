Politica Negozi chiusi la domenica, per Forza Nuova è d’obbligo 9 marzo 2019

“Consideriamo risibile e pretestuosa l’iniziativa dei sodali della Bonino conrto la nuova legislazione che regolamenta le aperture festive degli esercizi commerciali. La riteniamo, inversamente, una legge giusta ed equilibrata e le ragioni addotte da +Europa, a sostegno della grande distribuzione, sono facilmente controdeducibili” così in un comunicato i rappresentanti di Forza Nuova di Avellino.

“L’apocalittica preveggenza – si legge – dei boniniani circa un taglio di 40000 posti non ha alcun fondamento: è lo stesso personale impiegato in settimana con l’aggiunta di qualche lavoratore occasionale. Ma è risaputo, per i corifei del liberismo a tutto spiano anche lavorare un solo giorno o due tre giorni equivarrebbe un posto (sic!) . Logica concettuale , peraltro, servita per dopare le cifre occupazionali di questi anni”.

“Così come è inconsistente – prosegue la nota – la previsione di un calo del 12%, visto e considerato che in genere, concerne solo un dilazionamento della spesa settimanale. Non toglierebbe nulla, quindi , tranne per gli abili “treccartisti” servitori dell’eurocrazia. E infine, sulla mancata liberta di scelta dei consumatori. Se un tale diritto avesse una sua ragion d’essere, dovrebbe parimenti valere anche per banche, studi dentistici e legali, uffici pubblici, che di domenica, notoriamente, osservano il riposo settimanale. Le stesse farmacie di turno, a tale riguardo, costituirebbero un disservizio, viste le difficoltà per recepirle”.

“Nella mente bacata di chi sostiene certe enormità, si appalesa una forma di disprezzo per quello che è il valore intrinseco della domenica. Giorno di riposo, ma anche di riflessione e di spiritualità per le famiglie. Non si tratta di negare un diritto, ma di staccare la spina quando occorre per non tradurrsi in eterni succubi di queste inutili cattedrali di consumismo. Cosa che non farebbe male a nessuno, per buona pace dei liberisti d’assalto, degli europeisti e dei contraffattori del pensiero. Motivo per il quale Forza Nuova invita esplicitamente i cittadini avellinesi a non firmare tale petizione” conclude la nota firmata da Forza Nuova Avellino.