“Negativi i tamponi effettuati, nessun caso di contagio ad Altavilla”. Parla il sindaco Vanni

“I tamponi effettuati in paese hanno dato tutti esito negativo. Questo significa che ad Altavilla, fino ad ora, non ci sono casi di contagio da covid 19”. Lo afferma il sindaco, Mario Vanni.

“Sento il dovere di ringraziare la cartolibreria Angela per la correttezza mostrata ed il rispetto avuto per l’intero paese. In momenti come questi serve collaborazione e senso civico. Sottoporsi al tampone, dare agli operatori dell’Asl tutte le informazioni richieste è un dovere civico, significa avere rispetto per gli altri prima ancora che per sé e per i propri familiari”.

“Ringrazio l’Asl ed in particolare il dipartimento di Prevenzione nelle persone del dott. Manzi e della dottoressa Camerlengo per la rapidità con cui hanno effettuato le verifiche e la meticolosità con cui hanno espletato l’indagine epidemiologica”.

“Ricordo a tutti coloro che rientrano dall’estero che devono comunicare il proprio arrivo in paese e lasciare i propri contatti a mezzo mail ai seguenti indirizzi:

sep@aslavellino.it; protezionecivile@comunealtavillairpina.gov.it; oppure via telefono al numero 0825 292618″.