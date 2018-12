Provincia “Natale in Abbazia”, prima tappa ad Assisi per l’Immacolata 7 dicembre 2018

Si rinnova l’appuntamento con la magica atmosfera del Natale nella suggestiva location del Palazzo Abbaziale di Loreto. Si riaccendono le luci di “Natale in Abbazia”, evento organizzato dall’Abbazia Territoriale di Montevergine in collaborazione con la Loreto Academy, la Misericordia del Partenio, l’Oratorio Don Bosco e la Pro Loco Mercogliano e con il sostegno dei partner Ente Regionale Parco del Partenio, DG3 Dolciaria, Prolocando Viaggi in Agenzia, Alpadesa, Associazione Nuova Dimensione, Ristorante Parthenos, Gruppo Marinelli, SEF Sistemi tecnologici di Luigi Ferrara.

Il programma di “Natale in Abbazia” si aprirà con la cerimonia di accensione, l’8 dicembre, ad Assisi, davanti al Sacro Convento di San Francesco, del Presepe della Misericordia che lo scorso anno l’Abbazia di Montevergine donò a Papa Francesco e fu esposto in Piazza S.Pietro per tutte le festività natalizie.

La punta di diamante dell’edizione 2018 sarà la rassegna del 21, 22 e 23 dicembre. Per tre giorni il Palazzo Abbaziale di Loreto ospiterà al suo interno i mercatini di Natale con prodotti artigianali e tipicità irpine, creazioni fatte a mano e produzione dal vivo del famoso croccante irpino, poi visite guidate alla fabbrica dei liquori benedettini, i laboratori e le esposizioni di arte presepiale ed una mostra di antiquariato.

Grandi sorprese nel Villaggio di Babbo Natale, un suggestivo viaggio attende i visitatori: dal bosco incantato degli elfi all’ufficio postale, alla dolce bottega di Santa Claus, alla fabbrica dei giocattoli, i laboratori creativi “Officina di Natale” e “Pasticciamo il Natale” dedicati ai bambini e la stanza dove tutti potranno incontrare Babbo Natale e consegnargli la lettera dei desideri.

Ad arricchire i tre giorni ci saranno i canti del Piccolo Coro Stelle InCanto diretto da Eliana Massessi, le “Magie al Chiostro” danzate dagli artisti della Loreto Academy diretti dal Maestro Carmine Pagano, lo spettacolo teatrale “Moby Dick” a cura della compagnia “Il Demiurgo”, che sarà rappresentato anche nella mattina di venerdì 21 dicembre per gli alunni delle scuole, e la sublime musica dei Musici Irpini Riuniti diretti dal Maestro Claudio Ciampa. Domenica sera a riscaldare l’atmosfera saranno le note della tradizionale Novena di Natale eseguita dagli Zampognari di Montevergine.

La rassegna si concluderà il 5 gennaio 2019 con il Concerto dell’Epifania della Corale Polifonica SS.AA. Pietro e Paolo ed Almalugui Orchestra che si terrà nel Santuario di Montevergine.