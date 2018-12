Natale d’oro per l’Avellino Volley: abbattuta la Volley Volla

Marco Imbimbo – Entusiasmo alla stelle per la vittoria netta ed importante conquistata dall’Avellino Volley tra le mura amiche, il giorno della vigilia di Natale, nella gara contro la Volley Volla, terminata 3-1 per la squadra biancoverde, con i seguenti parziali: 18-25, 25-21, 27-25, 25-20.

Il match infrasettimanale di recupero della 1^ giornata di campionato di pallavolo Fipav serie C femminile ha visto come protagoniste assolute le lupacchiotte, capitanate da Adele Nigro, che hanno effettuato una prestazione particolarmente convincente, che si spera possa aprire una serie di risultati positivi, in modo da agguantare il prima possibile l’obiettivo della salvezza, salvaguardando il patrimonio sportivo della serie. Una meta per la quale stanno profondendo impegno tutte le giocatrici, coach Nello Ardolino, il cui lavoro tecnico e motivazionale sta dando i suoi frutti, e l’intero staff.

Il prossimo appuntamento con il rettangolo di gioco è per il 6 gennaio 2019, alle 18.00, presso il Palasport di San Giorgio del Sannio (Bn), per la trasferta contro la Asd Sg Volley 1997.

«Sono molto soddisfatto – ha dichiarato Fausto Sacco, presidente delle Multiservice Amica Avellino Volley – per il risultato ottenuto. Con questa vittoria ci lasciamo alle spalle i ritardi e le difficoltà accusate nelle scorse settimane. Adesso cercheremo di mettere in campo, gara dopo gara, tutte le energie per compiere uno scatto in avanti. Per noi, insomma, il campionato inizia oggi. Sono sicuro che determinazione, lucidità tattica e affiatamento delle ragazze, con il sempre attento supporto tecnico del mister, faranno emergere il reale valore della squadra, in un campionato che resta comunque impegnativo».