Attualità “Natale al Museo”, si parte venerdì con Musica tra le righe 10 dicembre 2019

“Natale al Museo” è il programma di attività ospitate dal Museo Irpino di Avellino dal 13 dicembre al 4 gennaio. L’iniziativa, curata da CoopCulture per la Provincia di Avellino, è un invito a trascorrere insieme il Natale con un’offerta culturale sempre nuova che si articola tra incontri di lettura e musica, visite tematiche, attività didattiche, laboratori creativi, appuntamenti speciali e nuovi percorsi alla scoperta della nostra storia antica e recente, secondo una formula ormai consolidata, di grande successo. E non mancherà una sorpresa per le famiglie che vorranno trascorrere una giornata divertente al Museo.

Si parte venerdì 13 dicembre, alle ore 18.00, con il primo appuntamento di “Musica tra le righe” presso il complesso monumentale Carcere Borbonico. Incontri speciali a cura della giornalista Antonella Russoniello che insieme ad artisti irpini e campani (ma non solo) ci parleranno di libri e storie di musica.

Sabato 14 dicembre, alle ore 17.30, ci spostiamo alla Sezione Archeologica nel Palazzo della Cultura in Corso Europa per il percorso tematico alla scoperta dei 400 presepi dal mondo che inaugura il programma dei “Tour con tè”. Una calda sorpresa attenderà tutti i partecipanti.

Nel programma di Natale irrinunciabili sono i laboratori per i più piccoli e un momento dedicato a tutta la famiglia con le attività ludico-didattiche de “Il Museo delle feste” e il Family Game in programma tra le due sedi del Museo.

A partire dal periodo festivo, il Museo Irpino apre i propri spazi con orari più ampi e diversi giorni di apertura dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 19.30.

Tutti i servizi al pubblico saranno svolti dallo staff specializzato di operatori didattici al complesso monumentale Carcere Borbonico dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00; e alla Sezione Archeologica dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e il sabato pomeriggio dalle ore 16.00 alle 19.00, garantendo visite guidate su prenotazione anche negli altri pomeriggi della settimana.

Programma completo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOUR CON TÈ

Speciali visite tematiche nelle due sedi del Museo

Nuove occasioni speciali che invitano a conoscere la storia dell’Irpinia attraverso il patrimonio del suo polo museale. Non semplici visite guidate ma dei percorsi di rilettura degli spazi e delle collezioni per (ri)scoprire, attraverso il racconto, il fascino del nostro passato. E al termine uno speciale ringraziamento.

Palazzo della Cultura, Corso Europa

Sabato 14 dicembre, ore 17.30

I 400 presepi dal mondo

Complesso monumentale, Carcere Borbonico

Giovedì 19 dicembre, ore 17.30

L’abito della festa. La moda dell’800 tra i modelli e i dipinti del Museo

prenotazione consigliata

max 30 partecipanti

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MUSICA TRA LE RIGHE

Libri e storie di musica

a cura di Antonella Russoniello

Incontri speciali per parlare di musica attraverso i libri di autori irpini o campani (ma non solo) che, direttamente o indirettamente, ci raccontano della loro grande passione per la musica e per la scrittura e ci fanno conoscere qualche artista, genere o periodo in un modo divertente nella forma ma rigoroso nei contenuti.

Complesso monumentale, Carcere Borbonico

Venerdì 13 dicembre, ore 18.00

Carlo Crescitelli, A spasso con l’Antiviaggiatore, ed. Il Terebinto

Venerdì 20 dicembre, ore 18.00

Donato Zoppo, Somethings. Il 1969 dei Beatles e una canzone leggendaria, editore GM Press

Venerdì 3 gennaio, ore 18.00

Vincenzo Rossini, Unadimille – 1000 canzoni italiane raccontate, Arcana Edizioni

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IL MUSEO DELLE FESTE

Attività e laboratori didattici per bambini dai 6 ai 12 anni

STORITOMBOLA

Complesso monumentale Carcere Borbonico

Sabato 21 dicembre, ore 17.00

Un’insolita tombola natalizia per scoprire la storia d’Italia giocando con i numeri!

Attività ludico-didattica per bambini dai 6 ai 12 anni

prenotazione consigliata

max 20 partecipanti

ALLE ORIGINI DEL NATALE. IL MITO DEL SOLE INVITTO

Palazzo della Cultura, Corso Europa

Lunedì 23 dicembre, ore 10.30

Laboratorio didattico di scrittura creativa

Età dai 6 ai 10 anni

prenotazione consigliata

max 20 partecipanti

IL MUSEO “PORTAFORTUNA”

Complesso monumentale Carcere Borbonico

Giovedì 2 gennaio, ore 10.30

Per il nuovo anno, realizzeremo un amuleto che ci porterà tanta fortuna!

Età 8-12 anni

prenotazione consigliata

max 20 partecipanti

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FAMILY GAME

Gioco a squadre per famiglie

Complesso monumentale Carcere Borbonico

Sabato 4 gennaio, ore 10.30

Un percorso tra giochi a quiz, prove di abilità e caccia ai reperti, alla scoperta delle bellezze, dei segreti e delle curiosità del Museo del Risorgimento. Una divertente occasione per giocare con tutta la famiglia, scoprendo nel frattempo l’affascinante storia dell’Ottocento raccontata attraverso i reperti del Museo.