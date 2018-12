Attualità Primo Piano Natale al centro storico, week-end di spettacoli e divertimento 6 dicembre 2018

Tutto pronto per “Natale in Centro”. Parte domani, venerdì 7 dicembre, la manifestazione organizzata dall’Associazione “Resta in Centro”, in collaborazione con i commercianti della parte storica di Avellino. Due giorni di festa, durante i quali le stradine del cuore antico della città saranno pedonalizzate in modo da consentire anche lo svolgimento di spettacoli itineranti e l’esibizione delle band musicali in programma.

L’iniziativa è stata fortemente voluta sia dall’Associazione che dagli esercenti di via Nappi, con il supporto di Francesca Theodosiu, organizzatrice di eventi, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale, artistico e turistico del territorio, in particolare del centro storico che da anni, anche da solo, cerca di risollevarsi.

Saranno in tutto quattro i punti allestiti per i gruppi musicali, provenienti da tutta la Campania, che accompagneranno le due serate. Non solo musica, però, ma anche spettacoli, adatti a grandi e piccini. Ci sarà, infatti, Babbo Natale, l’esibizione di un mago illusionista ed un numero itinerante di danza del fuoco. Le attrazioni, dunque, non mancheranno, così come non mancherà la buona cucina, tipica della tradizione natalizia, proposta da ristoranti e wine bar del Centro Storico, che, per l’occasione, richiedono la prenotazione, visto il grande afflusso di persone previsto.

Spazio anche all’arte e alla creatività, poi, con i due laboratori organizzati dalla Talento Web Agency (“Magie di Natale: laboratori d’autore di Hortensia e Bianka”) e dalla Necchi di Teresa Barone (“Laboratorio Creativo di Natale”). Entrambi offrono la possibilità, per adulti e bambini, di realizzare piccole opere d’arte dedicate proprio al Natale. Gli altri negozi, sia lungo via Nappi che a Corso Umberto, inoltre, resteranno aperti per l’occasione e faranno promozioni speciali per i clienti che acquisteranno durante le due serate.