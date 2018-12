Provincia Natale a Pratola Serra, il Pino Irpino e il falò dell’Immacolata aprono le feste 6 dicembre 2018

Il Comune di Pratola Serra, in collaborazione con le associazioni del territorio, presenta “Da Natale alla Befana”, cartellone di manifestazioni natalizie in programma da sabato 8 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019. Tra le associazioni coinvolte, la Pro Loco, la Parrocchia Maria SS. Addolorata, A.S. Serra 2007, l’Azione Cattolica, l’Istituto Comprensivo Pratola Serra, la Misericordia Pratola Serra, la Commissione Cultura, l’Associazione Culturale Serrae Cantores, Recitando Laboratorio di recitazione e creatività, l’Agorà, il Centro Solidarietà Anziani – Coro ADA, la Consulta Comunale degli anziani e il Pino Irpino.

Si partirà sabato 8 dicembre con il passaggio del Pino Irpino alle 8, con il Falò dell’Immacolata presso la Chiesa Santa Maria di Costantinopoli a Pratola Serra alle 18 e con “Accendiamo il Natale” e l’inaugurazione della “VI esposizione dei Presepi” a Serra di Pratola alle 19.

Come ogni anno, anche quest’anno si è riusciti a mettere in piedi un ricco cartellone natalizio, per tutti i gusti e per tutte le fasce di età, che coprirà l’intero territorio comunale. Tra gli eventi del cartellone, in particolare, si segnalano spettacoli per bambini, laboratori creativi, oltre a cori gospel, rappresentazioni teatrali con gli alunni dell’Istituto Comprensivo, manifestazioni culturali, mostre, concerti e tombolate natalizie.

Tra gli eventi insostituibili, che rappresentano ogni volta un successo e sono attesi soprattutto dai più piccoli, c’e il “Trenino delle Meraviglie & Street Band Boomerang”, in programma per lunedì 24 dicembre a partire dalla ore 9:00 in Corso Vittorio Emanuele.

Domenica 6 gennaio, inoltre, ci sarà la cerimonia di consegna del Premio “Pratola Serra nel Mondo”, conferito per quest’anno ai ricercatori Angelo Fontana e Raffaele De Palma. Tra le novità, sono da segnalare il concerto di Teresa De Sio, in programma domenica 30 dicembre, e quello di Carlo Faiello e Giovanni Mauriello, storici componenti della Nuova Compagnia di Canto Popolare.

“Tra tante conferme e altrettante novità, anche per quest’anno l’Amministrazione Comunale ha presentato un cartellone natalizio ricco e variegato, coinvolgendo l’intera comunità e tutte le associazioni del territorio”, commenta il Sindaco di Pratola Serra, Emanuele Aufiero. “Il periodo più lieto dell’anno è anche l’occasione per stare insieme, condividere lo spirito del Natale e divertirsi”.