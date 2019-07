Attualità Magazine “N’Ata Luna” feat. Caffè Vergnano 1882: tutto pronto per l’inaugurazione a Grottaminarda 30 luglio 2019

Apre a Grottaminarda, in Contrada Ruvitiello, “N’Ata Luna” feat. Caffè Vergnano 1882. L’obiettivo è quello di offrire un percorso, un mood, un attimo speciale in ogni momento della giornata: dalla colazione, al brunch, al pranzo, alla cena.

Una cucina semplice, ma allo stesso tempo gustosa come da claim “il gusto del semplice”, che esalta gli ingredienti e i sapori locali.

Piatti che nascono dall’unione della tradizione, dei profumi e dei sapori di casa con l’estro creativo e la grande qualità professionale della chef Fabiana Scarica (vincitrice di Top Chef Italia 2017) e della sua brigata. La passione per l’autenticità del prodotto e dei sapori è alla base del lavoro del team che dà nuova vita ad ingredienti storici.

Accanto a Fabiana un altro nome che sarà la colonna portante di N’ata Luna: Salvatore Marino. Un giovane di 24 anni che vanta un curriculum notevole tra Capri, Napoli e Trieste, dove ha lasciato un segno importante dopo un anno di attività come responsabile in un noto ristorante della zona. Fabiana e Salvatore vantano già un percorso di collaborazione nel ristorante della stessa Fabiana “Villa Chiara Orto e Cucina” a Vico Equense, in cui Salvatore ha ricoperto il ruolo di sous chef.

Una cucina tradizionale che avrà alla base prodotti a km0 , freschi e genuini, provenienti dall’orto di N’ata Luna.

Un luogo che si candida a essere l’ideale per pranzi e cene in compagnia, che avrà anche la prima caffetteria Vergnano 1882 della provincia irpina, il cui marchio è presente ad Avellino da circa 10 anni ed è tra le più antiche torrefazioni italiane. La collaborazione porterà ad un’offerta unica tra accostamenti di cucina e caffè, proposta di bibite e finger food, un menu di eccellenza che non avrà eguali in tutta la regione.

Una scelta, quella di far parte delle 160 caffetterie Vergnano aperte nel mondo, tra le prime con annesso ristorante, fortemente voluta dal capo area Marcello Rodia, che ha creduto fin da subito al progetto N’Ata Luna.

Rodia, insieme ai suoi collaboratori, da circa cinque anni ha dato vita alla prima Accademia del Caffè della provincia di Avellino, dove forma i futuri baristi e tra questi anche quelli di Grottaminarda, che sono e saranno seguiti mensilmente.

Attualmente, Vergnano conta circa 200 clienti tra Avellino e Benevento e quella della Valle Ufìta è la prima caffetteria 1882.

Insomma qualità, attenzione, impegno e passione sono le motivazioni che stanno dietro alla nuova intrapresa imprenditoriale, che si avvia presto a celebrare l’avvio dell’attività.

Per info: 0825.1880611

Per rimanere sempre in contatto sulle ultime iniziative di N’Ata Luna visita il sito www.nataluna.it