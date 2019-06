Politica Nasce il Tavolo per le Aree Interne, l’annuncio di Todisco ai sindaci delle province di Avellino e Benevento 26 giugno 2019

La Regione Campania istituisce il Tavolo per le Aree Interne, uno strumento necessario per dare coerenza ai progetti che interessano le province di Avellino, di Benevento e i territori interni delle province di Salerno e Caserta.

Lo annuncia Francesco Todisco, consigliere delegato del Governatore Vincenzo De Luca alle Aree Interne, che spiega: “Sarà strumento per unire i bisogni specifici delle zone interne nel contesto complessivo di sviluppo della Campania”

L’annuncio durante l’assemblea degli amministratori convocata dai Vescovi delle province di Avellino e Benevento. “Due sono gli obiettivi principali: il primo, l’analisi dei risultati a valle di tutti gli strumenti che hanno interessato questi territori, in modo da comprenderne i benefici, da un lato, e le criticità, dall’altro. Il secondo, proprio partendo da questa analisi, l’elaborazione, assieme agli attori istituzionali e sociali, della strategia complessiva per incidere nell’attuale programmazione e nella costruzione di una traccia condivisa per quella 2021/2027”.

“Solo attraverso questo lavoro – conclude Todisco – può determinarsi una consapevolezza delle comunità su questi temi che per troppo tempo sono rimasti “riservati” agli addetti ai lavori e può nascere un pensiero per le aree interne. Un pensiero che sappia cogliere i bisogni specifici delle zone interne, ma che non sia “separato” da un pensiero complessivo di sviluppo della Campania. Che si offra anzi come modello replicabile per gli altri pezzi della nostra regione. A breve, verranno convocati i principali attori istituzionali delle aree interne per la prima riunione del tavolo per un primo confronto operativo con gli uffici e le competenze tecniche della Regione Campania”.