Napoli balla con Roberto Bolle: arriva On Dance, la grande festa della danza 9 maggio 2019

Due giorni di danza, quattordici lezioni gratuite aperte a tutte le età, dalla classica alla moderna, dal tango all’hip hop passando per le lezioni dedicate ai più piccoli. On Dance, la manifestazione sulla danza creata da Roberto Bolle, arriverà a Napoli il 18 e 19 maggio 2019.

L’anno scorso l’Étoile della Scala fece ballare migliaia di persone a Milano, quest’anno toccherà anche alla città partenopea che per due giorni verrà travolta dalla carica degli appassionati di danza e ovviamente dei fan del grande ballerino. La novità è stata annunciata da Bolle durante un programma tv: “Napoli mi ha sempre ricoperto di affetto ed entusiasmo. E’ una città molto bella e mi sembrava giusto tornarci”.

Una due giorni in cui si terranno spettacoli con artisti internazionali e workshop per i giovani, esibizioni e tanto altro ancora. Dalle 9 di mattina alle 8 di sera i maestri di OnDance si alterneranno sulla pedana del Lungomare di Napoli, in piazza Vittoria, per dare vita alla scuola di danza più esclusiva della città. L’evento gratuito è aperto a tutti fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti per ogni lezione, stabilito in base alle esigenze dell’insegnante e all’agibilità dello spazio.

Ci saranno diverse location per gli eventi in programma. Il Maschio Angioino si trasforma per una sera nella milonga più esclusiva della città per una magica serata di Tango dalle 22 di sabato fino a mezzanotte. La serata è organizzata in collaborazione con MargheriTango. Evento gratuito aperto ai primi 400, numero massimo di partecipanti dato dalla capienza della location. Sempre sabato 18 maggio si terrà il “Red Bull dance your style” in piazza Dante con le sfide di danza “1 vs 1”, che vedranno protagonisti ballerini e ballerine di tutte le discipline della Street Dance (Hip Hop, House, Locking, Popping, Waacking, Vogueing).

Il 18 maggio, dalle 21 alle 23, Napoli tornerà negli anni Trenta con una serata Swing in pieno stile proibizionismo. Tutti gli appassionati sono invitati a ballare nell’esclusiva cornice di piazza del Municipio, con musica dal vivo e performer professionisti e a lanciarsi insieme in uno scatenato Lindy Hop accompagnati dalla Uanema Orchestra. La serata è organizzata in collaborazione con Swinging’Napoli. Dress code: anni 20’-30’ in puro stile Lindy Hop (evento gratuito aperto a tutti).