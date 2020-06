Attualità Mutuo casa, in Italia i tassi più convenienti 26 giugno 2020

Gli effetti legati all’emergenza sanitaria e al conseguente lockdown hanno coinvolto anche il settore immobiliare con un sensibile calo di valore del mattone.

Proprio nei mesi di totale chiusura delle attività si è registrata infatti una battuta d’arresto nella compravendita delle case, con percentuali che hanno toccato persino il -50% a Milano.

Una condizione che fa presagire un calo prezzi sull’acquisto di un nuovo appartamento.

Occasione appetibile per chi è in cerca di una nuova abitazione, soprattutto se incoraggiata anche dai tassi sui mutui rilevati in Italia e fra i più convenienti al mondo.

Ipotizzando ad esempio un mutuo di 120 mila euro spalmato in 20 anni, si otterrebbe un TAEG dello 0.73% e 0.77% se variabile o di 0.75% e 0.80% se fisso.

Tassi piuttosto distanti dalla media europea, dove si manifestano percentuali che oscillano tra il 4.82% della Grecia e lo 0.80% della Francia.

Anche Regno Unito e Norvegia segnalano tassi fissi molto elevati rispetto all’Italia, rispettivamente pari a al 3.10% e 2.02%.

Nel mezzo si posizionano la Danimarca, con un tasso medio pari all’1.40%, la Spagna con l’1.20% e la Germania con lo 0.83%.

A livello mondiale la situazione non è certo più rosea per i nuovi acquirenti.

Prendendo in considerazione il Tan si distingue la Cina con un tasso fisso pari al 4,65%, seguito da Canada e Stati Uniti col 3,4% e il 3%.

Di gran lunga superiori alla media mondiale invece i tassi della Russia che oscillano tra il 7% e il 10%.

Singapore infine è lo stato più vicino alla media del vecchio continente con l’1,68%.

Per ottenere un mutuo davvero vantaggioso l’aspetto più importante da tenere a mente però è la ricerca di una soluzione adatta alle proprie esigenze.

In questo senso potersi avvalere di una bussola capace di orientare gli acquirenti verso le formule migliori permette di districarsi dalla ragnatela di proposte che affollano il mercato dell’immobiliare.

