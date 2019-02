Avellino “Musica maestri”, le orchestre dei conservatori della Campania si esibiscono al Cimarosa 18 febbraio 2019

Tre concerti per tre orchestre e un unico grande viaggio in musica lungo tre secoli, declinato attraverso le note di Mozart, Čajkovskij, Gulda, Weill e Bernstein.

Sabato 23 febbraio 2019, alle ore 20:30 la splendida location dell’Auditorium di piazza Castello ad Avellino apre il sipario su «Musica Maestri», la nuova rassegna organizzata dal «Cimarosa», presieduto da Luca Cipriano e diretto da Carmelo Columbro, che chiama a raccolta i Conservatori della Campania per tre serate dedicate alla grande musica che coinvolgerà le Orchestre del «San Pietro a Majella» di Napoli e del «Nicola Sala» di Benevento.

«Siamo estremamente convinti che le grandi Istituzioni musicali della Campania debbano stabilire un costante dialogo tra di loro al fine di promuovere le eccellenze musicali del territorio e valorizzare i talenti dei giovani alunni dei prestigiosi Conservatori della nostra regione – spiegano il presidente Luca Cipriano e il direttore Carmelo Columbro – In quest’ottica abbiamo immaginato di declinare attraverso tre concerti questa rinnovata sinergia che andrà a condensarsi in una rassegna dedicata alle Orchestre dei Conservatori di Napoli, Benevento e Avellino che si svilupperà tra febbraio e marzo e che, siamo certi, intercetterà il favore di un pubblico sempre più variegato ed esigente».

Fare gli onori di casa spetterà all’Orchestra a al Coro del Conservatorio «Domenico Cimarosa» che sabato 23 febbraio proporrà al pubblico di Avellino la «Missa brevis in re minore K 65 (61a)» di Wolfgang Amadeus Mozart e il Concerto per pianoforte e orchestra n.1 in sib minore op.23 di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Protagonisti sul palco i musicisti dell’Orchestra del «Cimarosa» diretti dal maestro Giuseppe Camerlingo, i corsiti del «Cimarosa», diretti dal maestro del coro Virgilio Agresti e il pianoforte di Angelo Gala.

Il secondo appuntamento, invece, è fissato per sabato 2 marzo, alle ore 20:30, quando sul palcoscenico dell’Auditorium di Avellino salirà l’Orchestra del Conservatorio «Nicola Sala» di Benevento diretta dal maestro Gianluca Camilli che eseguirà il «Concerto per Violoncello e Orchestra di Fiati» di Friedrich Gulda e «Little Threepenny Music», Suite dall’«Opera da Tre Soldi» per Orchestra di Fiati con Gianluca Giganti al violoncello.

La rassegna si concluderà, infine, sabato 16 marzo, sempre alle ore 20:30, con «Una storia occidentale del XX secolo», l’omaggio a Leonard Bernstein da parte delll’Orchestra Ritmico-Sinfonica «Spam» del Conservatorio «San Pietro A Majella» di Napoli diretta dal maestro Mariano Patti con il coordinamento musicale di Marco Sannini.