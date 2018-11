Avellino Primo Piano Musica, gastronomia e spettacoli: il Natale illumina il centro storico 30 novembre 2018

Il Natale quest’anno ad Avellino riparte dal Centro Storico. Il cuore antico della città, infatti, ospiterà “Natale in Centro”, l’iniziativa organizzata dall’Associazione “Resta in Centro”, nata proprio con l’unico obiettivo di promuovere il patrimonio culturale, artistico e turistico del territorio.

Il 7 e l’8 dicembre, le stradine della parte antica della città saranno pedonalizzate e ospiteranno diversi momenti di musica e spettacolo. Per l’occasione, sono stati previsti dei laboratori creativi e d’autore, durante i quali adulti e bambini potranno realizzare piccole opere d’arte dedicate proprio al Natale.

Saranno, inoltre, installati quattro punti musicali in cui si alterneranno diverse band. La musica accompagnerà l’intera serata, ma ci saranno anche momenti di spettacolo itinerante e Babbo Natale che andrà in giro a salutare grandi e piccoli.

Queste iniziative sono state promosse dall’Associazione “Resta in Centro”, con la collaborazione di un gruppo di esercenti della storica via Nappi e di Francesca Theodosiu, organizzatrice di eventi.

La manifestazione ha trovato le adesioni anche di molti ristoratori della parte antica della città che, per l’occasione, proporranno piatti della tradizione natalizia all’interno dei locali, mentre i negozi che resteranno aperti, sia a via Nappi che a Corso Umberto, faranno promozioni speciali per i clienti che acquisteranno nelle due serate.

Questa due giorni di eventi darà il via al Natale in città, ma, soprattutto, servirà a ridare vita a quella parte antica di Avellino, piena di fascino, che da tempo cerca di risollevarsi, provando a fare rete.

Tra le attrattive della due giorni sono previste, presso Talento Web Agency in piazza della Dogana, “Magie di Natale: laboratori d’autore di Hortensia e Bianka” e presso “Necchi di Teresa Barone” in via Nappi: “Laboratorio Creativo di Natale”.

Di seguito, il programma completo delle due serate.

7 dicembre

dalle ore 20.00:

Rubola: spettacolo itinerante di danza del fuoco (via Nappi – Rampa San Modestino – via Chiesa del Conservatorio – Via Oblate)

Nientedimeno Swing Band (via Nappi)

dalle ore 22.00:

Medina band (piazza della dogana)

Stragatti (via Chiesa del Conservatorio)

The Caponi brothers (via del Gaizo)

8 dicembre

dalle ore 20.00:

Fofficino mago illusionista (via Nappi – Rampa San Modestino – via Chiesa del Conservatorio – Via Oblate)

Fix (via Nappi)

dalle ore 22