Provincia Musica e tradizioni, arriva il Gesualdo Folk Event 20 agosto 2019

Torna carica di entusiasmo e passione la rassegna musicale Gesualdo Folk Event con la 16° edizione in programma il 22 e 23 agosto ai piedi del Castello Medievale di Gesualdo.Con un ricco cartellone musicale l’edizione di questo anno segna il ritorno del grande Folk dopo le fortunatissime esperienze pop e rap degli scorsi anni.

Protagonisti assoluti dell’evento 2019 i Sud Sound System, gruppo monumento della tradizione musicale salentina, in scena venerdi 23 agosto sul palco di Piazza Umberto I e i Lumanera, gruppo irpino tra i più apprezzati per originalità nel ricco panorama musicale campano, protagonisti della serata di giovedi 22 agosto.

Attesa per l’esibizione del 22 agosto dei One For Peace, esuberante gruppo musicale di Teora dal repertorio ricco di contaminazioni folk, rock e alternative music, in grande ascesa nel gradimento degli appassionati del genere.

Venerdi 23 agosto, in attesa del Concerto dei Sud Sound System, sarà la spensieratezza delle note del gesualdino Andrea Visciglio a fare da preludio all’esibizione degli Habemus Capa, la seguitissima Tribute Band di Caparezza pronta ad entusiasmare il pubblico con un frizzante e coinvolgente spettacolo.

After show con i collaudatissimi mix di DJ Joe Clemente, sul palco giovedi 22, e San Gennaro Bar, in console venerdi 23 agosto. A fare da cornice al festival, come sempre, il paese di Gesualdo, una delle Capitali culturali e artistiche dell’Irpinia, immerso nel magnifico paesaggio della valle del Calore, palcoscenico naturale per ospitare nelle sue piazze musica, incontri, dialoghi ma anche degustazioni dei più eccellenti prodotti della gastronomia irpina.

Per le strade di Gesualdo sarà possibile assaggiare i migliori prodotti dello Street Food Made in Irpinia accompagnati da fiumi di birra, grazie ai tanti stand allestiti nei luoghi dell’evento. Un appuntamento con il ritmo e l’allegria da segnare in agenda nel cuore di un paesaggio unico, in un luogo ricco di storia e di suggestioni.

Evento promosso e organizzato da Pro Loco Civitatis Iesualdinae in collaborazione con Comune di Gesualdo, Anpas Gesualdo e Agenzia Montecristo.