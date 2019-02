Altre news dall'Italia e dal Mondo Muore a soli 17 anni, era caduta dal sesto piano di un palazzo 12 febbraio 2019

E’ morta la ragazzina di 17 anni precipitata ieri sera a Roma da una finestra.

La giovane era stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Giovanni, dopo essere precipitata dal sesto piano di un palazzo non lontano da piazza Re di Roma.

Trasportata in ospedale in gravissime condizioni, la 17enne è deceduta poco dopo. Sul posto, per gli accertamenti, sono intervenuti gli agenti di polizia del Commissariato San Giovanni e la Scientifica. La salma della ragazza è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e sarebbe stata disposta l’autopsia.

Da una prima ricostruzione, gli inquirenti hanno accertato che la ragazza si trovava nella casa presa in affitto da un’amica, la quale in queste ore è stata ascoltata dagli investigatori proprio per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.