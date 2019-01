Multe cancellate, tra i 197 indagati c’è anche Lotito

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito è indagato per concorso in falso e truffa dalla Procura di Roma in una indagine per un giro di multe illegalmente cancellate.

La maxindagine, che vede coinvolte 197 persone, riguarda anche l’ex responsabile del dipartimento risorse economiche del Comune di Roma assieme ad altri tre dipendenti. I fatti contestati riguardano il periodo che va dal 2012 al 2014.

Tramite vari escamotage i funzionari – con la compiacenza di ex appartenenti alle forze dell’ordine – avrebbero cancellato migliaia di multe e contravvenzioni a centinaia di beneficiari. Uno dei trucchi utilizzati era quello di far passare come auto usate per servizi di scorta vetture normali, giustificando in questo modo l’annullamento della contravvenzione.

L’indagine sul giro di multe illegalmente cancellate è partita dalla denuncia di una dipendente comunale che ha notato anomalie che avveniva nel dipartimento risorse economiche del Comune che ha tra le competenze anche quelle relative alle sanzioni amministrative e si occupa delle istruttorie sulle violazione del codice della strada. Le indagini, in base a quanto si apprende, non ha portato alla luce fenomeni corruttivi.