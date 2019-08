Avellino, multato litiga coi vigili in piazza: fermato

di AnFan

Multa e diverbio coi vigili in piazza Libertà. I caschi bianchi hanno fermato un uomo al centro della città. E’ accaduto questa mattina, poco dopo le 10.00. All’altezza delle fontane, di fronte ai locali commerciali. Due le pattuglie della pulizia municipale impegnate, in piazza, a controllare i parcheggi irregolari e i ticket non pagati.

Secondo la prima ricostruzione, l’uomo non ha accettato la multa. Così è nato l’acceso diverbio con i vigili. Un folto capannello di persone ha assistito alla scena.

I caschi bianchi, guidati dal colonnello Michele Arvonio, hanno così fatto salire l’uomo in auto. Per poi portarlo al comando della municipale, in corso Umberto I.