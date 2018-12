Motori diesel per la Sevel, Fca di Pratola Serra in pole position. “La notizia della produzione di motori diesel per la Sevel di Val di Sangro arriva direttamente dal XVII Congresso Nazionale della Fismic Confsal in corso di svolgimento a Tivoli in provincia di Roma”, si legge in una nota sindacale.

Domani, giovedì 6 dicembre, è in programma alle 11.30, presso la sede provinciale della Fismic di Avellino di via Circumvallazione, una conferenza stampa alla quale parteciperà il Segretario Generale Fismic Confsal Roberto Di Maulo che illustrerà nel dettaglio la notizia che potrà contribuire al rilancio della ex FMA di Pratola Serra.