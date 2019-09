Avellino Moscati, Fondazione Abio dona arredi alla sala d’attesa del Pronto Soccorso Pediatrico 16 settembre 2019

Non solo attività istituzionale, ma anche iniziative di solidarietà a favore dei bambini ricoverati e delle loro famiglie. Fondazione Abio Italia Onlus per il Bambino in Ospedale rinsalda la sua collaborazione con l’Unità Operativa di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino attraverso la donazione di arredi.

Saranno consegnati dopodomani, mercoledì 18 settembre, alle ore 11, armadi, sedie e tavolini per rendere più accogliente la sala di attesa del Pronto Soccorso Pediatrico.

Da anni i volontari Abio sono presenti nell’Unità Operativa diretta da Antonio Vitale per offrire un sostegno sia ai piccoli degenti che ai loro cari perché vivano l’ospedalizzazione nel modo meno traumatico possibile. I volontari accolgono i bambini al momento del ricovero e fanno sì che si inseriscano più facilmente in reparto, impegnandoli in giochi e in attività adatte alla loro età, assistendoli durante le visite mediche, confortandoli e distraendoli durante l’attesa. Anche nei confronti dei genitori svolgono un ruolo molto importante: li aiutano a orientarsi in un ambiente sconosciuto, informandoli sulle norme da rispettare, sui servizi, sui supporti e sulle agevolazioni di cui possono usufruire. Fondazione Abio, inoltre, ogni anno organizza corsi di formazione e tirocini per avviare nuove persone al corretto svolgimento dell’attività di volontariato.

Alla cerimonia di donazione degli arredi (Città ospedaliera, secondo piano, settore A) parteciperanno, oltre ai volontari in servizio presso l’Unità Operativa di Pediatria, la Responsabile Area Direzione e Organizzazione di Abio, Francesca Sabbadini, Il Direttore Generale dell’Azienda “Moscati”, Renato Pizzuti, il Direttore Sanitario, Rosario Lanzetta, il Direttore Amministrativo, Germano Perito, e il primario Antonio Vitale.