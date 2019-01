Attualità In Evidenza Primo Piano Morto Giuseppe Zamberletti: padre della Protezione Civile e commissario per il Sisma in Irpinia 27 gennaio 2019

Malato da tempo, è scomparso a Varese all’età di 85 anni Giuseppe Zamberletti, già parlamentare della Democrazia Cristiana, più volte ministro e considerato il “padre” della Protezione Civile.

In occasione del terremoto del 1976 in Friuli, Zamberletti fu nominato Commissario Straordinario per assicurare il coordinamento dei soccorsi. Nel 1980, a seguito del terremoto abbattutosi sull’Irpinia e la Basilicata, la sua esperienza di Commissario Straordinario si ripete.

Nel 1981 fu incaricato dal Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, di predisporre, quale alto commissario, gli strumenti organizzativi della nuova Protezione Civile, e nel 1982, nominato Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, diventa Capo del Dipartimento appena creato. “E’ stato il giorno – ricorda la Protezione Civile – in cui in Italia si è voltata pagina nella gestione delle calamità sul territorio nazionale”.

“Mister Terremoto” sarà Ministro organizzatore e coordinatore del nascente sistema nazionale di Protezione Civile per il 1982 e poi ancora dal 1984 al 1987 in gran parte sotto la Presidenza di Bettino Craxi. Dopo la fine dell’esperienza ministeriale, Zamberletti non si è più allontanato da quel mondo che lui stesso aveva creato: la passione, l’impegno per la Protezione Civile non lo faranno mai desistere dall’interessarsi della materia, tanto che nel 2007 viene nominato Presidente della Commissione Grandi rischi, incarico alla cui scadenza proseguirà ancora nella carica di Presidente emerito, che ha mantenuto sino alla fine.