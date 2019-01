Attualità Morte Zamberletti, il cordoglio di D’Amelio: “Suo impegno per ricostruzione Irpinia e nascita Protezione Civile” 27 gennaio 2019

“Essprimo cordoglio a nome di tutti gli irpini per la scomparsa dell’ex ministro Giuseppe Zamberletti. La mia terra, negli anni del dopo terremoto del 1980, lo ha conosciuto come commissario straordinario per la ricostruzione”. Lo scrive su Facebook la presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosetta D’Amelio.

“Il terremoto dell’Irpinia – continua la presidente – fu però anche la definitiva scintilla che fece scattare in Zamberletti, sostenuto dall’ottimo presidente Pertini, la consapevolezza che fosse necessario distinguere la fase del soccorso in emergenza da quella imprescindibile della previsione e della prevenzione dei rischi naturali. Per questo motivo quell’evento drammatico, oltre che per le migliaia di vittime, viene ricordato per aver dato i natali alla Protezione civile e Zamberletti ne è ovunque riconosciuto come il padre”.

“Se oggi l’Italia ha un sistema di Protezione civile tra i migliori al mondo per capacità di intervento in emergenza, lo dobbiamo a lui. Il nostro impegno deve essere invece a fare molto ancora di più in materia di prevenzione”, conclude.