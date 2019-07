Morgan conferma la beneficenza, “In ricordo di Lacuna” ringrazia. “La nostra associazione è stata contattata telefonicamente dal signor Felice Caputo a nome dell’associazione Irpinia Mood che ha fatto presente che il cantante Marco Castoldi in arte Morgan ed il suo management hanno effettuato le procedure al tuo management di autorizzazione nella pratica e formalmente a fare quello che l’artista aveva chiesto in un suo post su facebook. Il suo cachet sarà, dunque, devoluto in beneficenza a varie associazione tra cui la nostra”.

L’associazione animalista affida a Facebook il suo pensiero sulla scelta di Morgan, recentemente ospite di Irpinia Mood. Come si ricorderà l’artista, prima attraverso Facebook e poi direttamente dal palco al Corso, polemizzò con l’organizzazione della rassegna sia per la location scelta per la sua esibizione che per l’importo del compenso. In segno di protesta, Morgan annunciò di voler devolvere l’intera somma in beneficenza, e così è stato.

“A seguito, ovviamente, di contatti tra Irpinia Mood e Morgan, dai 5000 euro sono stati trattenuti 1000 euro per le spese affrontate e i restanti alle associazioni, tra cui la nostra associazione che ha beneficiato per 300 euro. Teniamo a ringraziare l’associazione Irpinia Mood e Felice Caputo. Dalle sue parole abbiamo capito che hanno osservato attentamente le associazioni che erano attive e bisognose sul territorio e ci teniamo a dire che sono 300 euro che sicuramente fanno comodo in questo periodo che abbiamo delle gravi difficoltà per le varie condizioni e siamo infinitamente entusiasti di riceverli”.

“Ovviamente, anche la nostra associazione, documenterà il reale utilizzo della cifra e farà regolare ricevuta all’associazione Irpinia Mood. Rivolgiamo anche un grazie al cantante Morgan per il suo gesto solidale”.