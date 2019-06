Morgan ad Avellino: “Pagato come un principiante, do tutto ai senzatetto”

“Suonerò stasera per rispetto delle persone che sono venute, ma sono stato pagato come un principiante con una scenografia che non solo non è di mio gradimento, ma è di cattivo gusto, e non sto parlando della città di Avellino ma di una strada qualsiasi dietro il palco, anche se fosse l’Appia Antica”.

Morgan arriva in città per il concerto di questa sera, previsto nell’ambito di Irpinia Food, e polemizza con l’organizzazione. I suoi attacchi sono affidati al suo profilo Facebook. Parole decisamente taglianti destinate ad accendere la polemica.

“Trovo umiliante – scrive anche su Fb – vedere un grande artista buttato in mezzo ad una strada che suona per 5mila euro con i quali a stento riuscire a pagare le spese di viaggio”.

L’artista, in questi giorni al centro dell’attenzione per il contestato sfratto di cui è stato a sua detta vittima, annuncia che devolverà tutto ai senzatetto. “Lo so che non è molto ma è il mio contributo e non sarà l’ultimo”.