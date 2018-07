Morano: “Pezzi del centrosinistra pronti a sostenere la rivoluzione culturale”

Marco Imbimbo – I lavori per la formazione della giunta Ciampi sono pronti ad entrare nel vivo e, la Santa Alleanza, non farà mancare il suo supporto come conferma Sabino Morano. “Non ci sono trattative con Ciampi, ma una volontà condivisa di dare luogo a un nuovo corso della vita amministrativa della città”.

Il leader della destra cittadina, inoltre, conferma i continui contatti con il sindaco pentastellato: “Ci siamo confrontati varie volte e in maniera informale. Devo notare come, il comune denominatore di tutti coloro che hanno dato disponibilità ad appoggiare questo nuovo governo cittadino, sia stato quello della collaborazione per dare vita a una vera rivoluzione culturale della città”.

Una rivoluzione, come la definisce Morano che vedrà anche la partecipazione di pezzi dell’opposizione consiliare, pronti a sostenere il governo Ciampi, insieme a lui, Cipriano e Preziosi. “Registro da più parti, e soprattutto da più fronti provenienti dal centrosinistra, la disponibilità a dare vita un nuovo governo. Penso che, tutte le persone di buona volontà, debbano essere chiamate a collaborare a questa nuova fase della città».

In attesa della proclamazione di sindaco e consiglio, è ancora presto per parlare della giunta comunale e dei nomi, anche se sul metodo con cui formarla, Morano, ribadisce la sua linea: “Più che parlare di campo libero lasciato a Ciampi, noi abbiamo dettato una linea tutti insieme, rispetto alla volontà di una giunta di alto profilo che guardi più alle necessità che alle appartenenze”.