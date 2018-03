Provincia Montoro regina dell’arte: domani l’inaugurazione della mostra di Gennaro Vallifuoco 22 marzo 2018

Sarà inaugurata venerdì 23 marzo 2018 alle 19,00, presso il Convento di S. Maria degli Angeli a Torchiati di Montoro (AV), “Rinnovazione”, la personale di pittura di Gennaro Vallifuoco*, a cura di Davide Caramagna. La mostra apre il quarto ciclo di “Montoro Contemporanea”, rassegna di mostre personali di pittura, scultura e fotografia. L’iniziativa, ideata e diretta da Gerardo Fiore e patrocinata dal Comune e dall’Assessorato alla Cultura della Città di Montoro, è rivolta ad artisti di riconosciuta carriera, che si sono distinti sul panorama nazionale, e che intendono donare il proprio contributo alla crescita della collettività verso i linguaggi dell’Arte Contemporanea.

Scrive Salvatore Di Marzo: ‘Osservare le illustrazioni di Gennaro Vallifuoco significa affacciarsi su un mondo fatto di suoni, oltre che di immagini. Un mondo vivo, parlante, antico. Dire che un dipinto è suggestivo implica che l’opera stimoli la completa cooperazione dei cinque sensi affinché possano percepirla in tutti i suoi echi; in particolare un dipinto è vivo quando esso consente di percepirne le voci. Questo accade nelle opere di Vallifuoco in cui, traendo materia dalle fonti popolari, oltre che da una personalissima e spontanea vena artistica, ci si sente attratti verso quei mondi remoti. “Mondi”, e non più “mondo”, perché ogni opera non solo consente di spiare una circostanza comune, ma dà spa-zio al respiro degli infiniti volti a cui dà luce. I quadri di Vallifuoco, dunque, sono vivi perché re-spirano. (…) Ricordando il fertile sodalizio che lega Vallifuoco a Roberto De Simone, è allora lecito e possibile l’accostamento di musica e pittura. Suoni e immagini si inanellano andando a costituire la trama dei mondi esplorati tramite un processo di scrittura e illustrazione; un connubio che trova felice esito per la prima volta nelle Fiabe campane (Einaudi, 1994) curate da De Simone e illustrate da Vallifuoco, e inserite nella prestigiosa collana «I millenni».

L’immagine dipinta coniuga il folclore contadino campano con l’iconografia tradizionale dei tarocchi napoletani. Oltre la vibrante colo-razione acrilica tipica di questo momento artistico, si vede come Vallifuoco fonda immaginario classico e immaginario sacro, il tutto inscritto in un contesto popolare, folclorico di matrice onirica. (…) Le immagini di Gennaro Vallifuoco provengono da un sogno antico che attraversa il tempo, lo stesso sogno attraverso cui giungono le voci remote di De Simone. Nel suo Cunto de li cunti, infatti, nelle parole di Giovan Battista Basile in chiusura della Praefatio di stampo dialogico cinque-secentesco, dando prova di altissima poesia, Roberto De Simone lega ispirazione onirica a ispirazione poetica, che si può considerare relativa tanto all’ambito letterario quanto a quello figurativo, condensando infine il senso dell’inscindibile intreccio tra immagine scritta e parola dipinta: «Il silenzio dei sogni è sublime musica. Per tale motivo noi morti, che non vediamo l’Alba, viviamo ancora nei sogni dei vivi».’

Alla serata, moderata da Sabatino Del Regno, interverranno, oltre all’artista, il Sindaco di Montoro dott. Mario Bianchino, l’Assessore alla Cultura Raffaele Guariniello, il redattore sezione cultura ‘Eroica Fenice’ Salvatore Di Marzo ed il Direttore della rassegna Gerardo Fiore. Montoro dunque ancora una volta grande protagonista, dal punto di vista provinciale e regionale, nell’arte e quindi della cultura, che tanto sta a cuore, da sempre, all’amministrazione Bianchino.

Il Catalogo della mostra è a cura di EDIZIONI ATB CONSULTING, con testi di Salvatore Di Marzo e Davide Caramagna.

La mostra è visitabile fino al 18 aprile, dal martedì al sabato dalle 19,00 alle 21,00, e su appuntamento (389 1629853).