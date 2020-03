Montoro, minorenni rubano uno scooter e fuggono: rintracciati e denunciati

Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori.

I Carabinieri della Compagnia di Baiano, costantemente impegnati in quella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i controlli e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Ed ancora una volta tali sforzi hanno portato i loro frutti: a Montoro, durante l’esecuzione di tali servizi, una pattuglia della Stazione di Montoro Superiore, a seguito di segnalazione da parte di un cittadino, intercettava uno scooter con a bordo due ragazzi che si aggiravano con fare sospetto.

Intimato l’Alt il conducente ometteva di fermarsi, anzi accelerava cercando di guadagnarsi la fuga. Dopo pochi metri i due abbandonavano il mezzo e scappavano a piedi in direzioni opposte.

Uno di loro veniva prontamente bloccato dagli operanti mentre l’altro riusciva a far perdere le tracce.

Grazie alla tempestiva attività sviluppata dai Carabinieri, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni nonché lo sviluppo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, si addiveniva all’identificazione anche dell’altro giovane.

Si tratta di due minorenni, entrambi di origini romene e residenti nel montorese, per i quali è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria in quanto ritenuti responsabili di “Resistenza a pubblico ufficiale” ed anche di “Ricettazione”, in considerazione che lo scooter da loro utilizzato è risultato oggetto di furto perpetrato la scorsa settimana a Salerno.

Si sensibilizzano i cittadini a continuare a segnalare tempestivamente al “112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze, situazioni inconsuete nonché veicoli o persone sospette.