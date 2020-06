Montoro, furti in casa. Rubato un suv

Furti i casi a Montoro, in provincia di Avellino, i ladri hanno svaligiato due villette. I malviventi hanno portato via una Nissan Qashqai, portando via alcuni contanti. I ladri sono entrati in casa, rompendo il portoncino, accedendo in una abitazione e sottraendo le chiavi dell’auto.

E’ stato smontato anche il seggiolino per neonati che era sul sedile posteriore del veicoli. I ladri hanno colpito con i proprietari di casa all’interno, a notte fonda, erano da poco passate le due e mezza.

Furti arrivati dopo casi analoghi nella frazione di Bellizzi e nel liceo Mancini di Avellino. Oltre che nel comune di Contrada.