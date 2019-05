Politica Montoro, continua il tour di Romano (M5S): “Con noi per il cambiamento” 14 maggio 2019

Procede a ritmo serrato la campagna elettorale di Silvia Romano, candidata sindaco per il Movimento 5 Stelle, e degli aspiranti consiglieri pentastellati. Fittissimo il calendario degli appuntamenti di questa settimana sul territorio.

“È nostra ferma volontà essere presenti più volte in tutte le frazioni come abbiamo fatto in questi anni di impegno civico ed attivismo”, precisa Romano che aggiunge: “Per noi non esistono cittadini di serie A e di serie B, ma la Montoro che immaginiamo di costruire a partire dal 27 maggio con il contributo di tutta la comunità è una città compatta, coesa, moderna, con servizi di qualità ed opportunità per le nuove generazioni. Non è il libro dei sogni”.

“È possibile scrivere una nuova pagina facendo la scelta del cambiamento. Per questo facciamo un appello ai nostri concittadini ad avere il coraggio di darci fiducia e di essere, insieme a noi, protagonisti di un rinnovamento ormai non più rinviabile nella gestione amministrativa”.