Montoro, carabinieri e cittadini mettono in fuga ladri d’appartamento: indagini in corso

I Carabinieri della Compagnia di Baiano nell’ultimo periodo hanno intensificato, soprattutto nel montorese, i servizi finalizzati a contrastare i reati in genere, in particolare a fronteggiare il fenomeno dei delitti contro il patrimonio.

Diverse le telefonate pervenute nella tarda serata di ieri alla Centrale Operativa con le quali alcuni cittadini -a testimonianza dell’inestimabile valore aggiunto offerto dalla partecipazione della collettività al bene comune della sicurezza e della legalità- segnalavano una Fiat 500X grigio aggirarsi, con fare sospetto, nel centro abitato di Montoro.

Immediatamente, si dava attuazione ad un servizio con la partecipazione di diverse pattuglie, al fine di intercettare e bloccare il veicolo i cui occupanti, con molta probabilità, erano proprio quelli che poco prima avevano perpetrato un furto in un’abitazione del luogo.

Poco dopo i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, unitamente ai colleghi della Stazione di Montoro Superiore, sono riusciti ad intercettare il veicolo segnalato fermo in pieno centro abitato: alla vista della “Gazzella” i due occupanti con mossa fulminea hanno abbandonato il veicolo, riuscendo a far perdere le tracce nelle campagne circostanti, in direzioni differenti, favoriti dalla folta vegetazione e dall’oscurità.

La Fiat 500X, che da accertamenti è risultata oggetto di furto perpetrato qualche giorno fa in provincia di Napoli, è stata sottoposta a sequestro unitamente agli attrezzi da scasso presenti all’interno.

Durante il sopralluogo sono stati individuati alcuni elementi ritenuti utili per risalire all’identità dei fuggitivi, che sono al vaglio degli inquirenti.

Non è la prima volta che i Carabinieri interrompono azioni criminali grazie alle indicazioni pervenute al “112” da parte di cittadini, ai quali si richiede di continuare a segnalare situazioni inconsuete nonché veicoli o persone sospette: proprio pochi giorni fa anche ad Atripalda è stata recuperata una Volvo station wagon utilizzata da topi d’appartamento pronti ad entrare in azione, che sono stati messi in fuga.