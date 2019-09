Provincia Montoro, al via l’appalto della Borgo-Banzano 25 settembre 2019

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Montoro Democratica:

Con la determina n. 123 del 24.09.2019, pubblicata all’albo pretorio è stato aggiudicato l’appalto di via Fontanavetere.

Prende ufficialmente il via l’ennesimo progetto infrastrutturale redatto e finanziato dall’Amministrazione Bianchino.

Un’ opera strategica di grande funzionalità nell’insieme della Montoro Unita che oltre ad assicurare il collegamento funzionale Borgo Banzano offrirà lo spunto per piacevoli passeggiate.

Ancora una volta Montoro Democratica firma una pagina della storia montorese destinata a cristallizzare un’epoca contrassegnata da professionalità ed amore per il Territorio, in nome del Fare.

Un risultato che premia l’impegno dell’Amministrazione Bianchino, che ha tanto lavorato per realizzare un’importante e significativa progettazione ed acquisire tutti i pareri per rendere il progetto esecutivo e cantierabile

Questo progetto costituisce il più importante anello di collegamento tra due realtà frazionali tra le più popolose di Montoro. Con questa realizzazione il rammagliamento in senso unitario ed integrato del nostro territorio diventa una realtà.

Un’infrastruttura utile non solo nei collegamenti, ma nel disegno di sviluppo e crescita del Nostro Territorio e della Nostra Comunità.

Dalla frazione Borgo partirà dalla chiesa di San Leucio, raggiungendo la frazione Banzano nei pressi della chiesa di San Valentiniano, creando un percorso di grande interesse turistico e paesaggistico e dando un ruolo qualificante alle frazioni interessate.

La strada con percorso prevalentemente lineare, avrà una lunghezza pari a circa 1km e 250 metri, con una larghezza della carreggiata di 7 metri; zanelle laterali e cordoli o muretti dove necessari.

Sono previsti interventi per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione e una rete di smaltimento delle acque bianche.