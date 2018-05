Attualità Montevergine e la castagna del prete in attesa del verdetto Unesco 11 maggio 2018

Sono in fase di istruttoria le candidature all’Unesco per il Santuario di Montevergine (insieme al Palazzo Abbaziale del Loreto), la castagna del prete e il Pellegrinaggio a Montevergine. Sono queste le tre eccellenze del Partenio che il Distretto Turistico del Partenio, nato da gennaio 2018 a seguito del riconoscimento da parte del Ministero presieduto dal sindaco di Summonte Pasquale Giuditta, ha candidato all’Unesco.

Fondamentale in questo lavoro il supporto dell’Abate di Montevergine, Don Riccardo Luca Guariglia, del Sindaco di Ospedaletto d’Alpinolo Antonio Saggese, del consigliere di Ospedaletto d’Alpinolo Carlo Preziosi, di Emanuele Mollica e di tutti i componenti del Distretto.

Le candidature al patrimonio materiale ed immateriale dell’Unesco rivestono una notevole importanza per tutto il territorio irpino in quanto pongono il Partenio in prima linea. Le tre domande sono già in fase di istruttoria. In attesa di verdetto positivo ci sono la castagna del prete di Ospedaletto D’Alpinolo, identità di una lavorazione tradizionale unica della castagna del Partenio; Abbazia/Santuario di Montevergine- Palazzo Abbaziale di Loreto; pellegrinaggio a Montevergine, riferimento nei secoli per le popolazioni del Sud Italia – Identità, salvaguardia e valorizzazione delle antiche tradizioni, usanze, canti di ancestrale legati alla memoria.

“Il Partenio è partito dalla forte determinazione a valorizzare il proprio patrimonio, quale le castagne, il Complesso Monumentale di Montevegine e i pellegrinaggi, per diventare un modello che deve e vuole crescere” precisa il presidente del Distretto Turistico del Partenio, Pasquale Giuditta, esperto di politiche di promozione territoriale, che ha coordinato le attività per la candidatura.

Il sindaco Giuditta ha richiamato l’avvio del sogno di questa candidatura che ha lo scopo di tutelare questi luoghi e che richiede grande collaborazione istituzionale. L’Unesco (United Nations educational scientific and cultural organization) è l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Il riconoscimento delle eccellenze del Partenio rappresenterebbe un grade traguardo per il Partenio che si vedrebbe catapultato in uno scenario di rilievo internazionale.