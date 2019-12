Provincia Montemiletto, sabato apre Naima: la libreria indipendente di Ludovico 10 dicembre 2019

Sabato apre Naima, la libreria di Ludovico. L’appuntamento è alle 18 in piazza Umberto a Montemiletto. Naima nasce come caffè letterario, un porto sicuro per tutte le anime perse, un circolo di lettura, un ritrovo di artisti, un posto che tutti possono chiamare casa. Una piccola libreria indipendente nel cuore dell’Irpinia.

In occasione dell’apertura riprenderemo gli antichi riti dei fuochi di Santa Lucia con tre giorni di festeggiamenti: 13 dicembre ore 19.00 accensione del “focaraccio” all’esterno del Ludovico Van, danze popolari a cura della La Bottega Delle Arti. Menù speciale con Vin brulè e panino “cotto sotto la cenere” con cotechino patate e cipolle.

14 dicembre: Inaugurazione di Naima – La libreria nel Ludovico – con Presentazione del libro “Arruina” di Francesco Iannone edito da il Saggiatore. Dialogherà con l’autore la scrittrice Agnese Palumbo. Verranno offerti per l’occasione té e pasticcini artigianali. E’ possibile continuare la serata degustando un menù di specialità irpine.

15 dicembre ore 11.30: Il ludovico e Naima si sposteranno presso lo Studio Di Arti Visive – Troise – ad Arzano per la lettura dei poemi di Guido Celli.

I protagonisti: Francesco Iannone è nato a Salerno il 22 luglio 1985, dove vive. Suoi testi suono apparsi su numerose riviste (La clessidra, Semicerchio, Clandestino…) e inclusi nelle antologie Al di là del labirinto (L’arca felice, 2010), Raccolta di poesie 2011 (Subway-Letteratura, 2011), La generazione entrante (Ladolfi, 2011, a cura di Matteo Fantuzzi). Poesie della fame e della sete (Ladolfi, 2011, premio L’aquila opera prima, finalista premio Penne e Beppe Manfredi), nel 2019 ha pubblicato Arruina con Il Saggiatore.

Agnese Palumbo giornalista, ha collaborato con «la Repubblica», «il Riformista», «D di Repubblica». Per il teatro ha scritto, con Massimo Piccolo, Sante, Madonne e Malefemmene e Non farlo nel mio nome, storia di una brigantessa. Collabora con la casa di produzione cinematografica MoonOver. Per la Newton Compton ha pubblicato 101 cose da fare a Napoli almeno una volta nella vita, 101 storie su Napoli che non ti hanno mai raccontato, 101 donne che hanno fatto grande Napoli e I love Napoli. Con Maurizio Ponticello ha scritto Misteri, segreti e storie insolite di Napoli e Il giro di Napoli in 501 luoghi. È vicepresidente dell’associazione Luna di Seta e guida turistica per la Regione Campania.