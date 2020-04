Provincia Montemiletto, una dolce Pasqua per gli alunni dell’Istituto comprensivo 8 aprile 2020

“Da oggi, sarà consegnato a tutti gli alunni dell’Istituto comprensivo di Montemiletto un piccolo pensiero pasquale”. L’annuncio è dell’assessore all’Istruzione del Comune di Montemiletto Nunzia Vietri, che ha illustrato l’iniziativa ideata dall’amministrazione Minichiello per l’imminente Pasqua.

“Un modo – ha scritto l’assessore Vietri – per esprimere un grande desiderio di normalità dopo settimane di sacrificio che hanno visto i nostri figli, in casa, privati della scuola e del gioco, costretti a giornate insolite di lezioni a distanza, vittime di una fase emergenziale rispetto alla quale hanno saputo rispondere con grande maturità. Un gesto simbolico voluto per iniziativa dell’Amministrazione Comunale e reso possibile grazie alla donazione della Torrone di Iorio Srl, alla quale vanno i nostri ringraziamenti. Si coglie l’occasione per esprimere gratitudine alla Dirigente Scolastica e a tutta la scuola per la grande capacità mostrata nel farsi trovare pronta ad affrontare una fase così unica e straordinaria, con l’augurio che questa termini il prima possibile per il bene di tutti. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato per l’iniziativa e la Protezione Civile Comunale per l’attività di consegna casa per casa. Con questi sinceri propositi, l’Amministrazione augura agli alunni e a tutta la nostra scuola, i migliori auguri di una serena Pasqua”.