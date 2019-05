Primo Piano Provincia Montemiletto, ecco la giunta del sindaco Minichiello: “Subito al lavoro per la comunità. Rammarico per il rifiuto della minoranza” 31 maggio 2019

Il neo sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello, ha trasmesso la richiesta, appena protocollata, relativa alla nomina dei nuovi assessori e delegati del Comune di Montemiletto.

I consiglieri comunali che entreranno a far parte della giunta comunale sono dunque:

CAPOBIANCO Antonio, nato ad Avellino il 18.05.1983, che ricoprirà anche la carica di vicesindaco e al quale verranno attribuite le seguenti deleghe: Ambiente e Territorio;

FRUSCIANTE Chiara, nata a Benevento il 13.01.1987, alla quale verranno attribuite le seguenti deleghe: Cultura, Turismo, Sport e Politiche Sociali;

VIETRI Nunzia, nata ad Avellino il 21.08.1985, alla quale verranno attribuite le seguenti deleghe: Scuola e Istruzione;

COLELLA Pasquale, nato ad Avellino il 18.05.1969, al quale verranno attribuite le seguenti deleghe: Lavoro, Artigianato, Commercio e Attività Produttive.

Si fa presente che il Sig. COLELLA Pasquale, non essendo consigliere comunale, può ricoprire la carica ai sensi dell’art. 32, comma 2, dello Statuto comunale, il quale prevede che “Gli Assessori sono scelti tra i Consiglieri comunali o tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere”.

I decreti di nomina dovranno specificare che tutte le deleghe non attribuite agli assessori restano in capo al Sindaco. Si fa presente, infine, che la suddetta composizione rispetta il principio di pari opportunità tra donne e uomini (art. 71, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267 del 2000).

Si chiede, inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 27 dello Statuto comunale, che vengano predisposti gli atti per il conferimento delle deleghe ai Consiglieri comunali:

MARALLO Nadia, nata ad Atripalda il 16.08.1986: Politiche Agricole;

SARRO Diana, nata ad Atripalda il 12.01.1983: Contenzioso;

CAPONE Alfredo, nato ad Avellino il 20.08.1970: Bilancio, Tributi e Patrimonio.

In calce alla pubblicazione ufficiale, il sindaco Minichiello ha rilasciato anche una dichiarazione in cui esprime profondo rammarico per il comportamento dei Consiglieri comunali di minoranza Giuseppina Meola ed Ermando Zoina che “non intendono collaborare alla vita amministrativa. Avrebbero potuto e dovuto – dichiara il sindaco – almeno attendere l’invito che gli sarebbe stato rivolto ufficialmente, ma hanno preferito, invece, declinare l’invito a prescindere”.

Minichiello specifica inoltre che “la proposta formulata di concedere alcune delle deleghe nasceva dal fatto che, nonostante i cittadini di Montemiletto, con il loro voto, avessero attribuito le diverse funzioni alla maggioranza e alla minoranza consiliare, questa non avrebbe dovuto escludere e ancora non esclude, la possibilità di instaurare un dialogo concreto e costruttivo tra le forze politiche nel pieno rispetto dei diversi ruoli assegnati”.

“Per quanto ci riguarda – prosegue la nota – questa Amministrazione ha inteso, sin dalle prime ore dall’elezione e dalla proclamazione, superare l’idea che l’esito della consultazione elettorale sia sufficiente ad esercitare i propri compiti istituzionali adagiandosi sulla propria autosufficienza. Per chi non lo avesse, purtroppo, ancora capito, la democrazia non è solo elezioni, ma anche dialettica tra le forze politiche di maggioranza e minoranza, senza nulla togliere a quest’ultima, alla quale, nel rispetto della propria identità, spetta la facoltà di esercitare il controllo dell’azione amministrativa”.

Nell’appello del nuovo sindaco di Montemiletto sottolinea come “oggi più di prima, poiché la nostra comunità attraversa un momento delicato e difficile, sentiamo e crediamo che sia necessario agire con grande senso di responsabilità che ci vedrà impegnati a fare di tutto per rimuovere ostacoli, pregiudizi e ogni divisione, cosa che negli ultimi quindici anni non è mai stata neanche tentata. Questa Amministrazione intende cambiare pagina e oggi presenta ufficialmente la squadra, indicando sia i componenti della Giunta che tutte le relative deleghe attribuite in capo ai componenti dell’organo esecutivo e ai Consiglieri comunali”.

“La necessità di procedere in tempi rapidissimi ad individuare le nomine è dettata dalla necessità di assicurare alla nostra comunità, con assoluta certezza, che, a distanza di soli pochi giorni, l’Amministrazione comunale è già a lavoro per garantire e rispettare la volontà dei cittadini che desiderano e chiedono di ricostruire tutti insieme un paese migliore e un Comune a servizio di tutti”, conclude la nota del sindaco.