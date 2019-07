Provincia Montemiletto, domani consiglio comunale sul baratto amministrativo 29 luglio 2019

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Gruppo “Liberamente Con Frongillo” a firma di Agostino Frongillo, Ermando Zoina, Giuseppina Meola, Simona Ciampi:

Martedì 30 luglio, alle ore 17.30, presso la Sala consiliare “G. Ciriello” del Comune di Montemiletto, si terrà il Consiglio comunale in cui si discuterà, tra l’altro, dell’approvazione del regolamento sul “baratto amministrativo” -aiuto alle fasce deboli e della mozione sui “Valori della Resistenza antifascista e dei principi della Costituzione repubblicana”.

Entrambi i punti all’ordine del giorno sono stati proposti e consegnati al Consiglio comunale dal gruppo “Liberamente Con Frongillo”, su due questioni, una sociale e l’altra culturale, che testimoniano quello che è stato e rimane il progetto politico del gruppo. Il Baratto amministrativo sarà, se trovasse la convergenza della maggioranza, uno strumento per alleggerire la pressione fiscale per quei soggetti, singoli o nuclei familiari, che hanno una oggettiva difficoltà economica.

Essi potranno non pagare la Tari svolgendo, in alternativa al versamento del tributo, lavori di pubblica utilità per il Comune. Il Gruppo ritiene che il lavoro restituisce dignità, mentre l’assistenzialismo ne costituisce un depauperamento. La mozione sui valori della Resistenza antifascista e dei principi della Costituzione Repubblicana trova la sua ragion d’essere nell’attuale momento storico-politico.

I continui attacchi al pensiero democratico, nascosti nelle pieghe del ricorso al tema della sicurezza come giustificazione di un linguaggio demagogico e propagandistico, ci deve spingere a riflettere in quale direzione stia andando la nostra società. Questa mozione chiede un impegno concreto all’Amministrazione, promuovendo e sostenendo percorsi culturali e scolastici, finalizzati al mantenimento della memoria storica e richiedendo, a chiunque faccia domanda di occupazione di spazi pubblici o di locali i proprietà comunale per manifestazioni o incontri, una dichiarazione di riconoscimento dei valori antifascisti. L’obiettivo é quello di sollecitare la

coscienza civile affinché diventi argine della deriva autoritaria che si alimenta con la paura e con la mistificazione della realtà.

Essa racconta di un mondo dove il nemico è ovunque o che, peggio ancora, il nemico è chi è diverso da noi: fare

finta che non esista il rischio per la democrazia non ci renderà meno colpevoli di ciò che sta accadendo. Il Gruppo consiliare di Liberamente, con queste due proposte, ha inteso condividere con l’intero Consiglio comunale e,

quindi, con la comunità di Montemiletto che esso rappresenta, temi che vanno al di là della doverosa e necessaria

contrapposizione politica. Per il loro significato e gli ideali che pervadono le due proposte, esse dovrebbero trovare nella sensibilità personale di ogni consigliere e, soprattutto, nella loro coscienza la piena condivisione.

Il nostro auspicio è che dalla discussione in seno al Consiglio queste proposte possano uscire migliorate, con il contributo di tutti i consiglieri e, dunque, approvate. Diversamente non sarebbe una sconfitta politica per il gruppo soccombente, ma la sconfitta di un’intera comunità.