Provincia Montemiletto, consiglio comunale: la nota di “Liberamente con Frongillo” 31 luglio 2019

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Gruppo “Liberamente con Frongillo – versione 2.0” a firma di Agostino Frongillo, Ermando Zoina, Giuseppina Meola e Simona Ciampi:

Nella seduta del Consiglio Comunale svoltasi martedì 30 luglio 2019, si è discusso, tra l’altro, delle proposte presentate dal Gruppo “Liberamente con Frongillo – versione 2.0”. Nello specifico, si trattava dell’approvazione del Regolamento sul “Baratto amministrativo – aiuto alle fasce deboli” e della Mozione sui valori antifascisti.

Entrambe le proposte sono state bocciate dalla maggioranza, nonostante la trasversalità dei temi e il valore sociale e culturale che fondano le iniziative. Montemiletto avrebbe potuto scrivere un’importante pagina democratica, improntata ai principi inalienabili di libertà e giustizia sociale, ponendo interrogativi di carattere etico e offrendo stimoli per il confronto e la crescita della comunità, ma la maggioranza ha preferito respingere questa occasione offerta dall’opposizione.

A seguire, nella discussione, sono state affrontate le proposte per l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, che hanno trovato il voto contrario del gruppo di Liberamente. Questa scelta è stata determinata dalla chiara intenzione dell’attuale Amministrazione di ipotecare un futuro dissesto del Comune. Se non fosse stato sufficiente aver avuto in passato Amministrazioni che, con operazioni creative e fantasiose, come il capitolo Mose ad esempio, hanno portato alla ineludibile dichiarazione di dissesto, l’attuale maggioranza si impegna a fare di meglio, ma in negativo ovviamente!

Voto contrario dell’opposizione anche alla verifica degli equilibri di bilancio, perché, ad avviso di chi scrive, un bilancio approvato un minuto prima degli equilibri, che non tiene in alcun modo conto della reale situazione di cassa, inficia l’intero documento.

Siamo certi che, tra qualche mese, la mancanza di incassi determinerà il caos e una maggioranza così sprovveduta non renderà onore al compito che le è stato assegnato dall’elettorato lo scorso maggio.

Come concludere… pessima la prima uscita dopo due mesi di vacanza!