Provincia Montemiletto, concerto di beneficenza del coro “Nuova Armonia” 8 gennaio 2020

Domenica 12 Gennaio alle ore 19 nella Chiesa di Sant’Anna a Montemiletto l’Associazione Musicale La Bottega delle Arti e il Coro Polifonico Nuova Armonia terrà un concerto di beneficenza durante il quale sarà effettuata una raccolta fondi da destinare alla famiglia di Luigi, giovane di Contrada di soli 23 anni affetto da Coartazione Aortica e bisognoso di cure e percorsi riabilitativi.

Il Coro Polifonico Nuova Armonia è attivo sul territorio già da molti anni ed è formato da persone che hanno in comune la passione per la musica e la sua condivisione, la Bottega delle Arti invece è una Associazione Musicale che si occupa di corsi di musica ma anche di promuovere eventi a carattere culturale e sociale. Da qui parte l’idea di organizzare un concerto insieme per sensibilizzare attraverso quello che è il grande potere comunicativo della musica.

Durante la serata verranno eseguiti i brani che appartengono alla tradizione natalizia e a cui il pubblico è sempre più affezionato per chiudere quello che è stato un lungo programma di eventi dedicati a questa festività. Al pianoforte ci sarà il grande Luis Di Gennaro e alle percussioni il poliedrico Walter Vivarelli che con il loro estro musicale, unico e inconfondibile, si mescoleranno alle trenta e più voci del coro diretto da Simona Ciampi.

Un evento a cui non bisognerà mancare che vi travolgerà e allo stesso tempo vi riempirà il cuore cosi da tornare a casa tutti un po’ più felici per aver contribuito a rendere migliore la vita di Luigi. Non dimentichiamoci di custodire coloro che si trovano ad affrontare dei duri ostacoli nella vita “insieme tutto si può superare ma non senza il tuo aiuto!”.