Provincia Montella, sul cimitero il consigliere Brandi attacca la Giunta 7 febbraio 2019

Il consigliere comunale Michele Brandi attacca l’amministrazione comunale di Montella su riqualificazione, completamento e gestione economico-funzionale del cimitero comunale.

Brandi fa riferimento a una delibera di Giunta che ha approvato il progetto di fattibilità e valutazione dell’interesse pubblico relativo alla proposta di finanza di progetto per il cimitero.

“Una ditta privata di Avellino – dichiara Brandi – ha presentato al Comune di Montella una proposta per la realizzazione, con capitali propri, di nuovi loculi, ossari e cappelle cimiteriali, oltre ad alcune opere di miglioramento del Cimitero comunale. I manufatti funerari previsti, da realizzarsi in fabbricati alti 8 metri. Oltre milleduecento loculi, circa trecento ossari, 15 edicole funerarie”.

Evidenzia i prezzi di vendita. “Circa 3500 euro per un loculo (a forno), rispetto al prezzo attuale di 2.400 euro. Per loculi frontali 9.760,00 euro la coppia (prezzo attuale 2.800 euro cadauno). 732 euro per un ossario rispetto agli attuali 500 euro”. Prezzi aumentati anche per le cappelle dagli 8000 ai 18.000 euro rispetto ai costi attuali.

Brandi prosegue: “Basta chiedere informazioni ai Comuni limitrofi per rendersi conto che tali prezzi sono esageratamente alti. Alla ditta realizzatrice verrà affidato il cimitero comunale di Montella in concessione per ben 25 anni, con diritto esclusivo su tutti i servizi cimiteriali con costi maggiorati rispetto a quelli attuali. I prezzi dalle tumulazioni ai nuovi allacci sono soggetti ad aumento annuo automatico del 2%. La concessione esclusiva – prosegue la nota – non permetterà a nessun tecnico, impresa edile, marmista, elettricista, fabbro, di poter eseguire lavori presso il Cimitero Comunale di Montella per i prossimi 25 anni! Un gran bell’affare per l’economia locale. E tante altre belle sorprese. Provate a leggere la convenzione e vi renderete conto che non tutela in alcun modo il Comune ed i cittadini“.

Di seguito l’elenco cui fa riferimento il consigliere. Tariffario: Tumulazioni € 244, Inumazioni € 244, Estumulazioni € 366, Esumazioni € 366,00, Traslazioni € 366,00. Nuovi allacci € 18,30. Canone annuo lampade perpetue € 24,40. Canone giornaliero lampade occasionali € 25,62.