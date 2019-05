Provincia Montella post voto: il bilancio di Sinistra Italiana 29 maggio 2019

Pubblichiamo di seguito la nota di Sinistra Italiana Montella:

“Il circolo di Sinistra Italiana “E. Berlinguer” di Montella esprime piena soddisfazione per il risultato elettorale conseguito dalla coalizione di centro-sinistra “Bene Comune”. La vittoria è il frutto di una campagna elettorale condotta all’insegna del ritorno alla politica, dunque di una campagna sostenuta e supportata da un programma pensato con una prospettiva a lungo termine e costruito secondo una effettiva realizzabilità. Ma l’esito, non affatto scontato, della votazione è da attribuire anche alle 13 persone che hanno deciso di essere in prima linea per rappresentare due forze politiche (PD e SI) e una parte della società civile. Tutte loro hanno contribuito, lavorando insieme in uno spirito di condivisione, confrontandosi con i cittadini, impegnando tutte le loro energie, manifestando pubblicamente le loro capacità e competenze a far sì che potesse iniziare una fase amministrativa nuova per Montella. Perciò il circolo “E. Berlinguer” sente il dovere di ringraziare tutti i candidati, a partire dal neo eletto sindaco Rizieri Buonopane. A lui e alla sua giunta auguriamo buon lavoro. Ma un ringraziamento particolare sentiamo di doverlo fare ai nostri due compagni, Giuseppina Volpe e Salvatore Maio, che si sono spesi con impegno, passione e tenacia perché la sinistra potesse avere finalmente una sua degna rappresentanza. Sappiamo che per l’amministrazione inizia una fase di grande lavoro, Sinistra Italiana saprà esserci”.