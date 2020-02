Provincia Montella, ai Piani di Verteglia un’esercitazione di ricerca e soccorso 25 febbraio 2020

I Piani di Verteglia nel territorio di Montella all’interno del Parco Regionale Monti Picentini saranno il suggestivo

scenario di un’importante esercitazione di Ricerca e Soccorso (Search and Rescue o SAR, nel gergo internazionale)

a favore di equipaggi di aeromobili militari, la SATER 01-20, che si terrà tra il 2 ed il 4 marzo prossimi.

SATER (sigla di SAR-Terra) è un’attività addestrativa organizzata più volte all’anno e su tutto il territorio nazionale

dall’Aeronautica Militare tramite il Comando Operazioni Aeree (COA) di Poggio Renatico (FE) insieme al Corpo

Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

L’esercitazione è frutto della pianificazione da parte del “Rescue Coordination Center – RCC” del COA, ed ha lo

scopo di sviluppare sinergie e migliorare costantemente tecniche e procedure per portare a termine qualsiasi

missione di Ricerca e Soccorso ricompresa nella missione d’istituto, anche con l’apporto di assetti interforze,

interministeriali o interagenzia.

Oltre ad elicotteri dell’A.M. del 9° Stormo (Grazzanise – CE), del 72° Stormo (Frosinone) e dell’84° Centro SAR del

15° Stormo (Gioia del Colle – BA), prenderanno parte alla SATER anche Esercito Italiano, Carabinieri, Guardia di

Finanza, Polizia di Stato e 118. Ciò a riprova del fatto che, quando l’A.M. è chiamata a coordinare gli assetti aerei

militari destinati, in concorso, ad agire in situazioni d’emergenza, la conoscenza di mezzi e procedure condivise è

indispensabile per assicurare rapidità, efficacia e sicurezza.

Il CNSAS parteciperà con uomini e donne provenienti della Campania e dalle regioni limitrofe del Centro e Sud

Italia. Essi rappresenteranno il vero “collante” tra i diversi assetti ed equipaggi: gli operatori, altamente

specializzati ad agire in ambiente montano, si addestreranno ad effettuare un’ampia gamma di operazioni quali

imbarco e sbarco di personale e barelle, discesa e risalita con verricello. Al CNSAS verrà, inoltre, riservata la

Direzione delle Operazioni a terra (DIREX Terrestre), mentre il personale RCC dell’A.M. avrà la responsabilità della

Direzione delle Operazioni aeree (DIREX Aerea).

Impegnativi scenari come quello del Parco Regionale Monti Picentini, rappresentano una sfida che tutti i

partecipanti alla SATER 01-20 accettano con entusiasmo, avendo bene in mente il fine ultimo dell’addestramento

di equipaggi e soccorritori: essere sempre pronti a salvaguardare la vita umana, ovunque essa sia in pericolo.

Le attività con squadre di ricerca ed elicotteri avranno inizio nella mattinata del 3 marzo e proseguiranno

fino dopo il calar del sole, con l’esecuzione di voli notturni che rappresentano una frazione estremamente

qualificante dell’esercitazione.