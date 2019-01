Cronaca Montella, napoletano in trasferta per truffa ad un’anziana: arrestato 29 gennaio 2019

Credeva di poter incassare in una sola giornata quanto un onesto lavoratore spesso non riesce a guadagnare in un mese. L’uomo, già gravato da specifici precedenti di polizia, è stato bloccato ed arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Montella.

L’attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante. Questa volta a finire nella rete dei Carabinieri un 36enne di Qualiano, ritenuto responsabile di truffa aggravata.

Nello specifico, si tratta di una truffa ai danni di una ottantenne di Montella: il malvivente ha contattato telefonicamente la vittima accuratamente prescelta e dopo qualche ora si è presentato a casa sua con la scusa di dover consegnare, a fronte del pagamento di 1.100 euro, un pacco contenente del materiale informatico ordinato dal nipote residente fuori città.

La donna in un primo momento è caduta nel tranello ma dopo, resasi conto del raggiro e ricordando i consigli dell’Arma in merito a tale tipologia di reato divulgati sia grazie agli organi d’informazione sia con apposite locandine affisse in paese, non ha esitato ad avvisare un parente che ha subito allertato i Carabinieri.

L’immediata attività investigativa posta in essere ha permesso alla pattuglia del Nucleo Radiomobile, di bloccare poco dopo il malvivente mentre era in procinto di allontanarsi a bordo della sua utilitaria.

Il 36enne, inchiodato alle proprie responsabilità da tutte le evidenze raccolte, è stato quindi dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Montella, in attesa di comparire nella mattinata odierna dinnanzi al Tribunale per essere giudicato con la formula del rito direttissimo.

Interamente recuperata e restituita all’avente diritto la somma di 1.100 euro. Sottoposti a sequestro invece il pacco contenente una lampadina ed il telefonino utilizzato dal malfattore per contattare la vittima.