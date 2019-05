Attualità Primo Piano Montella, la tragica morte di Rosetta ferma i comizi 24 maggio 2019

“La scomparsa così prematura e così tragica di Rosetta Pizza, mi colpisce e mi addolora profondamente. Un dolore ulteriormente acuito dal rapporto di amicizia che mi lega da tempo alla sua famiglia. Per quanto ci riguarda non possiamo che interrompere qui la campagna elettorale”, precisa Rizieri Buonopane, candidato a sindaco della lista Bene Comune.

“In una comunità in lutto – aggiunge Buonopane – riteniamo di non tenere più nessun comizio né alcuna uscita pubblica. Tutti i candidati di Bene Comune si uniscono al dolore del papà, Gianni, della mamma Danila e della sorella Luana”.

Stessa scelta anche per la Lista Civica “Montella per il Cambiamento”. “Siamo addolorati per la scomparsa di Rosetta Pizza e preoccupati per le condizioni del ragazzo. La tragedia di stamattina in viale San Francesco ci lascia senza parole. Ed è per questo che, nell’esprimere vicinanza alle famiglie coinvolte, comunichiamo la sospensione di qualsiasi iniziativa pubblica relativa alla campagna elettorale”.