Montella, demolizione scuola Fondana. Capone: “Così valorizziamo il rione”

25 gennaio 2019

Continua senza sosta il lavoro dell’amministrazione nel completamento della programmazione e dell’esecuzione dei lavori pubblici.

L’ultimo progetto approvato riguarda la demolizione dell’ex edificio scolastico di Fondana con la riqualificazione di Piazza dell’Annunziata.

Il sindaco Ferruccio Capone spiega: “Si tratta di un intervento fondamentale per la rigenerazione urbanistica dell’area: la demolizione del vecchio edificio, seppur memoria storica del casale, si è resa necessaria in quanto non risulta più adeguato alle vigenti normative sismiche”.

“Sono stati progettati spazi aperti a misura di cittadino e nuovi parcheggi in una zona dove spesso la sosta rappresenta una problematica. Un passo in avanti decisivo per la valorizzazione strategica del rione Fondana. Andiamo avanti con determinazione nel completamento del nostro programma, assicurando coerenza con la pianificazione prevista dal PUC e con il lavoro portato avanti”.