Provincia Montefredane, Tropeano smentisce: “Nessuna bomba ecologica in paese. Attacchi strumentali” 25 gennaio 2019

“Non c’è alcuna bomba ecologica nel paese del sindaco Valentino Tropeano, presidente dell’Ato Rifiuti”. Lo specifica in comunicato stampa lo stesso sindaco di Montefredane.

“La segnalazione – continua Tropeano – arrivata alla stampa da parte di un cittadino di Montefredane punta a mettere in cattiva luce il primo cittadino che, anzi, non ha alcuna responsabilità rispetto alla situazione creatasi a ridosso del cimitero ed in altre zone del territorio comunale.

Vi sono delle aree del comune di Montefredane in cui, puntualmente, cittadini incivili e automobilisti di passaggio sversano rifiuti di ogni genere. Le zone in questione vengono costantemente ripulite grazie al lavoro di dipendenti comunali che dedicano ore ed ore del proprio tempo per mettere in sicurezza le aree e garantire il ripristino dei luoghi, peraltro limitando al massimo le conseguenze per la comunità locale”.

“Inoltre – aggiunge la nota stampa del sindaco – l’amministrazione sta predisponendo l’acquisto di fototrappole per individuare i responsabili dello sversamento illecito di rifiuti in molte zone del territorio comunale.

Nell’attesa, è doveroso ringraziare per la segnalazione il cittadino di Montefredane, pur stigmatizzando il tentativo di profittare della situazione per mettere in cattiva luce l’amministrazione di Montefredane ed il sindaco Valentino Tropeano”.